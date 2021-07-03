ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات الجمعة

نجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز على منافسه المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن أحمد علي كامل من إحراز هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 25 من خلال ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامه مع إسلام صلاح ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول بهدف دون رد.

وحاول لاعبو المصري إحراز هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول من خلال خوض الهجمات المرتدة ولكن تمكن لاعبي البنك الأهلي من الحفاظ على شباكهم.

ونجح كريم بامبو في إحراز الهدف الثاني في شباك النادي المصري في الدقيقة “89” عقب انطلاقه بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة ثم توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب ليسدد الكرة على يسار الحارس لحظة خروجه من المرمى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة .

ترتيب الدوري المصري كاملا كالاتي

الزمالك فى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة

2- المصري البورسعيدي 43 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- سموحة 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 38 نقطة