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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري.. نجم الأهلي المعار في الصدارة وبن شرقي يلاحقه

صدى البلد

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتعادل أسوان في الوقت الضائع عن طريق محمود شبانة.

 

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت إلي 56 % بينما وصلت نسبة استحواذ أسوان علي الكرة 44 %.

 

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا، 15 كرة علي مرمي المنافس واستقبل 7 فقط.

 

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، الهدف الخامس عشر له هذا الموسم، متقدما لفريقه على حساب أسوان بالهدف الأول في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ليوسع فارق صدارة هدافي الدوري المصري إلى 3 أهداف مع أشرف بت شرقي لاعب الزمالك وأقرب منافسيه على لقب الهداف.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد ياسر ريان ١٥ هدف

أشرف بن شرقي ١٢ هدف

احمد سمير ١١ هدف

عمر كمال ١١ هدف

عمرو جمال ١٠ اهداف

مصطفي فتحي ١٠ اهداف

رامي صبري ١٠ اهداف

سيراميكا كليوباترا السويس الدوري الممتاز أسوان ترتيب هدافي الدوري المصري

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