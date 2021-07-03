نصف نهائي يورو 2020 .. موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا

تأهل منتخب إيطاليا لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي.

حسمت المباراة بفوز إيطاليا على بلجيكا بهدفين لهدف، لتحسم التأهل لنصف النهائي وتلاقي إسبانيا.

ويلتقى المنتخب الإسباني مع منافسه الإيطالي فى التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، فى المباراة التى سوف يستضيفها ملعب "ويمبلى"، فى العاصمة الإنجليزية لندن.٫

ملخص المباراة

منتخب إيطاليا كان الأفضل في الشوط الأول من المباراة، واستطاع ليوناردو بونوتشي تسجيل هدفًا في الدقيقة 13، لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لثبوت وجوده في موقع تسلل.

وفي الدقيقة 22، تصدى دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي لتسديدة قوية من كيفن دي بروين من خارج منطقة الجزاء، مخرجًا الكرة لضربة ركنية.

دوناروما عاود التألق ليتصدى للتسديدة الأرضية التي أطلقها روميلو لوكاكو من الجهة اليسرى في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 31، استطاع نيكولو باريلا تسجيل الهدف الأول لـ إيطاليا في الدقيقة 31، بعدما تلقى تمريرة من زميله فيراتي، ليسدد كرة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن كورتوا حارس بلجيكا في التصدي لها، ليمنح بلاده هدف التقدم.

وفي الدقيقة 44، سجل لورينزو إنسيني الهدف الثاني لـ إيطاليا بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 45، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لـ بلجيكا، تولى تسديدها لوكاكو، ليضعها هدفًا في شباك دوناروما، منهيًا الشوط الأول بتأخر بلاده بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب بلجيكا محاولاته لتسجيل هدف التعادل، وكان لوكاكو قريبًا للغاية من ذلك في الدقيقة 61، عندما أرسل له دي بروين الكرة من الجهة اليسرى، لكن لوكاكو تعثر قبل أن يسدد الكرة في الشباك، مهدرًا أخطر فرص بلاده.

وتعرض سبينازولا الظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا لإصابة قوية، استوجبت خروجه من أرضية الملعب، حيث خرج على نقالة طبية في الدقيقة 79، ولم يستكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 84، راوغ جيرمي دوكو 3 لاعبين من منتخب إيطاليا على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية، لكنها علت عارضة مرمى دوناروما.

استمرت محاولات بلجيكا، لكن دفاع إيطاليا كان صامدًا، لينتهي اللقاء بانتصار “ الأزوري” وتأهله لنصف النهائي.