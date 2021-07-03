دورة تدريبية على ريادة الأعمال وادارة الموارد الطبيعية بجامعة الوادي الجديد

شهدت جامعة الوادي الجديد نشاطًا مكثفًا لتدريب الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس عقب انتهاء إمتحانات العام الدراسي وذلك لبناء قدرات المجتمعات المحلية في العديد من المجلات وذلك في إطار رؤية الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحقيقًا لرؤية وزارة التعليم العالي ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى اطار الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

و تقوم جامعة الوادي الجديد برعاية أالاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة بالعديد من الأنشطة لبناء قدرات الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدرس في العديد من المجالات.

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واكد المسؤل عن الدورة إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يقوم بتنفيذ معسكرًا تدريبيًا للطلاب والخريجين لتوليد الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة، وذلك عبر منصة زووم لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي.

و صرح ألاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن المعسكر الحالي والذي يستهدف نشر الفكر الريادي بين الطلاب والخريجين ويشارك فيه نحو ١٧٠ شاب وفتاه من مختلف محافظات مصر ومختلف التخصصات، حيث يستهدف تدريب المشاركين على كيفية إنشاء شركات ناشئة تستهدف إيجاد حلول للتحديات المجتمعية الفعلية التي تواجه محافظة الوادي الجديد، وذلك وسط اجراءات احترازسة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور.

وإضاف طنطاوي أن الاسبوع الماضي شهد معسكرًا مثيلًا للمعسكر الحالي إستهدف نشر الفكر الريادي بين أعضاء هيئة التدرس تمهيدًا لإدماجه في المقررات الدراسية ومشروعات التخرج لطلاب الجامعة شارك فيه ما يزيد عن ٤٠ من أعضاء هيئةالتدرس،

ومن جانبه أوضح الدكتور احمد دياب مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو) أن نادي ريادة الأعمال التابع للمكتب هو أحد ثمار التعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئآسة أ.د. محمود صقر ، وأضاف سيادته أن المكتب يستهدف دعم التكنولوجيا وتسويق الابتكار بمجتمع الوادي الجديد بما يخدم التحديات الاقتصادية ويسخر إمكانات البحث العلمي بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، كما يرعى المبتكرين وأصحاب الأفكار الريادية ويعمل على مسانتدهم للدخول إلى سوق العمل.

واضاف الدكتور جمال حسن مدير النادي أن المعسكرات الحالية هي حزء من سلسلة من الأنشطة نفذها النادي وسوف يتم إستكمالها خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر صرح طنطاوي أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدرس ومكتب التايكو بالجامعة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) يقوما بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية موجهة لرفع وعي طلاب المدارس والجامعات فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية وذلك في إطار المشروع المنفذ من قبل الفاو ومركز بحوث الصحراء والجامعة والذي يستهدف الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والممول من مرفق البيئة العالمية (GEF).

حيث أفاد د. محمود الكيلاوي مدير مركز تنمية القدرات أن المركز بصدد تنفيذ عدد ٦ برامج تدريبية لطلاب الجامعات والمدارس في عدد من المجالات المتعلقة بالإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي وممارسات الزراعة المستدامة بهدف تدريب ٢٠٠ طالب وطالب من طلاب الجامعة وطلاب المدارس الفنية الزراعية وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد تخطط لإطلاق أسبوع ريادة الأعمال في الفترة المقبلة وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك دعمًا لترسيخ فكر العمل الحر والتوظيف الذاتي للشباب بمحافظة الوادي الجديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة مساهمة الجامعات المصرية لخدمة المجتمعات المحلية وتحقيقًا لرؤية الدولة في الإستثمار في الشباب وطلاب الجامعات، ووفقًا لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الوزير ا.د. خالد عبدالغفار.

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