وزيرة الصحة تكشف فاعلية الحصول علي لقاحين من نوعين مختلفين



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أبحاثا أجريت في ألمانيا، وبعض دول الخليج، كشفت أنه ليس شرطًا الحصول على جرعتين من نفس نوعية اللقاح، وإمكانية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ ام بي سي مصر”، أن فاعلية الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين 6 أضعاف الحصول على جرعتين من نفس اللقاح، مشددة على أنهم ينتظرون تقرير منظمة الصحة العالمية في هذا الأمر، ويسيرون بطريقة علمية في اتخاذ هذا الإجراء.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليًا خلال الستة أشهر المقبل، مضيفة أن الهدف هو أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًا.

ولفتت إلي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج مصابي الضمور العضلي علي نفقة الدولة، قرار إنساني في المقام الأول، مردفة:" نشكر الرئيس السيسي علي هذا القرار".

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الصحة: تسجيل 242 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 25 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 212059 حتى اليوم.

فيروس كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 281524 من ضمنهم 212059 حالة تم شفاؤها، و 16194 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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