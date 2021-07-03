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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رومانسية.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد برفقة زوجها

صدى البلد

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت هنا الزاهد في الصورة بإطلالة ساحرة برفقة زوجها احمد فهمي  ، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيهم.

 

بفستان جذاب .. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

من على ظهر حصان.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور


 

وكانت كشفت الفنانة  هنا الزاهد، عن السر وراء تهكير اكونتات زوجها الفنان أحمد فهمي علي السوشيال ميديا أنه ترويج لفيلم العارف، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

 

وكتبت  هنا الزاهد قائلة: "مبروك حبيبي فخورة بيك. عارفة إنه دور جديد مُتحمسة اني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده".
 

يذكر أن طمأنت الفنانة  هنا الزاهد متابعيها على صحة والدتها، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

حيث كتبت  هنا الزاهد قائلة: "شكرًا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين "

 

وكشفت الفنانة  هنا الزاهد عن المرض الذى أصاب والدتها فى الفترة الأخيرة وخضعت بسببه إلى عملية جراحية دقيقة.

 

وقالت  هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.

 

فيما أعلنت الفنانة الشابة فرح  الزاهد -شقيقة الفنانة  هنا الزاهد- عن تعرض والدتهما  لوعكة صحية، وإجرائها عملية جراحية مهمة اليوم السبت 12 يونيو، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت فرح الزاهد من خلال خاصية ستوري انستجرام: «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فانها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة فنأمل الخروج منها سالمة ان شاء الله».

وبدأت فرح الزاهد خطوات حثيثة في مجال التمثيل بظهورها مع شقيقتها الممثلة هنا الزاهد في مسلسل حلوة الدنيا سكر، لكن مسلسل الطاووس يعد البداية الحقيقة لها.

اطلالة هنا الزاهد صور هنا الزاهد اعمال هنا الزاهد هنا الزاهد وزجها احمد فهمي

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