إلى نصف نهائي كوبا أمريكا .. ملخص فوز بيرو على باراجواى بركلات الترجيح

تأهل منتخب بيرو إلى دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد تخطيه نظيره باراجواى بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، عقب نهاية الوقت الأصلى من اللقاء بالتعادل الإيجابي 3 - 3.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب "نيلتون سانتوس"، فى أولى مواجهات دور ربع نهائي البطولة، وأنتهت منذ دقائق بركلات الترجيح.

وحجز المنتخب البيروفي مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة ، ويلتقي الفريق في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرازيل وتشيلي.

وجاءت أهداف منتخب بيرو عن طريق جانليوكا لابادولا في الدقائق 21 و40، ويوشيمار يوتون في الدقيقة 80.

بينما جاءت أهداف باراجواى عن طريق جوستافو جوميز في الدقيقة 11، وجونيور ألونسو في الدقيقة 54، وجبريل أفالوس في الدقيقة 90.

