إطلالة رومانسية لـ ريهام حجاج برفقة زوجها

حرص الفنان محمد حلاوة على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة برفقة زوجته ريهام حجاج .

و علق محمد حلاوة علي الصورة قائلا : مع ملكة الجمال.

وتزينت ريهام حجاج بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها مظهرا جذابا وإطلالة متكاملة وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

و كانت قد كتبت ليلى محمد حلاوة الابنة الكبرى لزوج الفنانة ريهام حجاج ووالد أبناء ياسمين عبدالعزيز رسالة هجوم على زوجة أبيها السابقة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة: "إوعى تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي اللى خطفتي بابا مننا".

وتابعت ليلى هجومها على الفنانة ياسمين عبدالعزيز "من 17 سنة وماما على ذمته ومن 17 سنة حاولتى تقطعى علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير".

وأضافت قائلة: “الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللى حوالينا عارفين كل حاجة ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل”.

وأضافت: “إنتى اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه من شهر معايا في شرم الشيخ قدام الناس معايا”.

وختمت حديثها مهددة ياسمين عبدالعزيز قائلة: "عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".يذكر أن الفنانة ناهد السباعي أثارت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز.

يذكر ان تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الأيام الماضية، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامج «سهرة خاصة» على قناة النهار الفضائية، والتي تسببت في تجدد الأزمة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز -طليقة زوجها محمد حلاوة- إذ تطرقت «ريهام» للحديث عن زواجها وطلاق الأخير من «ياسمين»، ونرصد فيما يلي تصاعد هذه الأزمة.



حلقة ريهام حجاج سالفة الذكر، دفعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكتابة منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.



ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة.. ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف.. الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.



وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتبت فيه ردًا جديدًا بطريقة غير مباشرة، على زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، بعد حلقتها الأخيرة عبر قناة النهار الفضائية.



ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر فيس بوك، صورة لزوجها الحالي الفنان أحمد العوضي، من أحدث أعماله مسلسل «اللي مالوش كبير»، وكتبت تعليقًا لها بطريقة (سيف الخديوي): «على الله حكايتكم يا جوز حرابيق»، في إشارة غير مباشرة إلى طليقها محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج.