عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة رومانسية لـ ريهام حجاج برفقة زوجها

صدى البلد

حرص الفنان محمد حلاوة على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة  برفقة زوجته  ريهام حجاج .

 

و علق محمد حلاوة علي الصورة قائلا : مع ملكة الجمال.

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تتألق بهذه الإطلالة

في عيد الأب.. ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها مع والدها

 

وتزينت ريهام حجاج  بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها مظهرا جذابا وإطلالة متكاملة وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج  على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

و كانت قد كتبت ليلى محمد حلاوة الابنة الكبرى لزوج الفنانة ريهام حجاج ووالد أبناء ياسمين عبدالعزيز رسالة هجوم على زوجة أبيها السابقة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة: "إوعى تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي اللى خطفتي بابا مننا".

وتابعت ليلى هجومها على الفنانة ياسمين عبدالعزيز "من 17 سنة وماما على ذمته  ومن 17 سنة حاولتى تقطعى علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير".

وأضافت قائلة: “الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللى حوالينا عارفين كل حاجة ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل”.

وأضافت: “إنتى اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه من شهر معايا في شرم الشيخ قدام الناس معايا”.

وختمت حديثها مهددة ياسمين عبدالعزيز قائلة: "عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".يذكر أن الفنانة ناهد السباعي أثارت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز.

 

يذكر ان تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الأيام الماضية، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامج «سهرة خاصة» على قناة النهار الفضائية، والتي تسببت في تجدد الأزمة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز -طليقة زوجها محمد حلاوة- إذ تطرقت «ريهام» للحديث عن زواجها وطلاق الأخير من «ياسمين»، ونرصد فيما يلي تصاعد هذه الأزمة.


حلقة ريهام حجاج سالفة الذكر، دفعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكتابة منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.


ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة.. ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف.. الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.  


وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتبت فيه ردًا جديدًا بطريقة غير مباشرة، على زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، بعد حلقتها الأخيرة عبر قناة النهار الفضائية.


ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر فيس بوك، صورة لزوجها الحالي الفنان أحمد العوضي، من أحدث أعماله مسلسل «اللي مالوش كبير»، وكتبت تعليقًا لها بطريقة (سيف الخديوي): «على الله حكايتكم يا جوز حرابيق»، في إشارة غير مباشرة إلى طليقها محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج.

إطلالات ناهد السباعي اعمال ناهد السباعي الفنية صور ناهد السباعي اعمال ناهد السباعي ناهد السباعي وزوجها

ترشيحاتنا

إتاحة لعبة The Witcher Monster Slayer رسميا في هذا الموعد

بقوة 500 حصان .. ترقيات قوية لـ لوتس EXIGE 2012

التأمين والقروض ..أبرز اختصاصات اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب

هل يجوز التعليق على مشاهدي الفيديوهات المحرمة ونصحهم؟ .. دار الإفتاء ترد

البرازيل ضد تشيلي.. رفقاء نيمار يفشلون في التسجيل بالشوط الأول

قراصنة روس يخترقون 200 شركة أمريكية لتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

السعودية تقرر منع السفر إلى إثيوبيا

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ