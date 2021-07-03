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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات يورو 2020 اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت 3 - 7 - 2021 مواجهتين من العيار الثقيل ببطولة أمم أوروبا التشيك ضد الدنمارك وأوكرانيا مع إنجلترا فى دور ربع نهائى يورو 2020.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

التشيك X الدانمارك - الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max 

أوكرانيا X إنجلترا - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max 

وتأهل منتخب إيطاليا لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي.

حسمت المباراة بفوز إيطاليا على بلجيكا بهدفين لهدف، لتحسم التأهل لنصف النهائي وتلاقي إسبانيا.

ويلتقى المنتخب الإسباني مع منافسه الإيطالي فى التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، فى المباراة التى سوف يستضيفها ملعب "ويمبلى"، فى العاصمة الإنجليزية لندن.

أوكرانيا انجلترا بلجيكا يورو 2020 يورو اسبانيا إيطاليا الدنمارك مباريات بطولة أمم أوروبا الدانمارك

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مواعيد مباريات يورو 2020 اليوم والقنوات الناقلة

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