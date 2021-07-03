بلينكن يعلن فرض عقوبات إضافية على القادة العسكريين في ميانمار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تجميد ممتلكات 22 شخصا من الشخصيات القيادية في ميانمار (بورما سابقا)؛ بسبب ما وصفته بحملة العنف الوحشي من جانب النظام العسكري الحاكم في تلك الدولة.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي- في بيان، اليوم: إن هذا الإجراء، الذي نفذته وزارة الخزانة الأمريكية، يختص بنحو 7 من الأعضاء البارزين في الحكومة العسكرية وفي الإدارة، إلى جانب أفراد عائلات 15 شخصا آخر ممن خضعوا سابقا لإجراءات مماثلة.



وأضاف أن وزارة التجارة الأمريكية من جانبها أضافت شركة (وانباو) للتعدين في المناجم وشركتين أخريين تابعتين لها، لقائمة عقوباتها بسبب ما وصفه بلينكن بـ "انتهاك تلك الكيانات للحقوق العمالية والإنسانية في المناجم التي تعمل بها تلك الشركات".



وقال الوزير الأمريكي إن هذه الإجراءات تؤكد أن بلاده ستواصل فرض تدابير إضافية ضد القادة العسكريين في ميانمار، حتى يتم العودة للديمقراطية هناك، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بالجهود الرامية إلى محاسبة هؤلاء القادة عما ارتكبوه من مخالفات.