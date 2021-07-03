أحمد ياسر ريان: فخور ومتحمس لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

نشر أحمد ياسرريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب احمد ياسر ريان : فخورة ومتحمسة لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو # Tokyo2020 #Pharos 🇪🇬.

يذكر ان سجل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، الهدف الخامس عشر له هذا الموسم في شباك أسوان في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتعادل أسوان في الوقت الضائع عن طريق محمود شبانة.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت إلي 56 % بينما وصلت نسبة استحواذ أسوان علي الكرة 44 %.

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا، 15 كرة علي مرمي المنافس واستقبل 7 فقط.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

وأعلن الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لـ نادي سيراميكا كليوباترا، غياب شادي حسين مهاجم الفريق لمدة ٣ أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه.

وخضع اللاعب لأشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة .