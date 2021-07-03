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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيناتور الأمريكي تيد كروز يدرس بقوة خوض انتخابات 2024 الرئاسية

السيناتور الجمهوري
السيناتور الجمهوري تيد كروز

أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أنه "يدرس بقوة" إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في عام 2024.
وأضاف كروزـ الذي خسر في انتخابات 2016 أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات، الجمعة- أن تجربته قبل 5 سنوات لخوض المعركة الانتخابية كانت الأكثر إمتاعا له في حياته.
يشار إلى أن كروزـ الذي يمثل ولاية تكساس بالكونجرسـ كان هو أول مرشح رئاسي جمهوري في انتخابات عام 2016، لكنه في نهاية المطاف واجه 17 مرشحا، من بينهم المرشح آنذاك دونالد ترامب رجل الأعمال الذي كان يوصف بقطب العقارات وأحد مشاهير المجتمع الأمريكي.
ورغم أن كروز تمتع بمركز قوي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكن ترامب تمكن من حشد تأييد أقوى من الحزب ليصبح المرشح الرئيسي في ذلك الوقت، لينسحب كروز من السباق في شهر مايو من عام 2016، بعد أن خسر في الاقتراع التمهيدي للحزب أمام ترامب في ولاية إنديانا.

الولايات المتحدة الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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