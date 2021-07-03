مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تلعب صباح غدا الأحد مبارتين بدور ربع نهائي كوبا أمريكا عندما يلتقي منتخب أوروجواي مع كولومبيا والأرجنتين مع الإكوادور.

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

أوروجواي X كولومبيا – الساعة الثانية عشر صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max

الأرجنتين X الإكوادور – الساعة الثالثة صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

وتأهل منتخب بيرو إلى دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد تخطيه نظيره باراجواى بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، عقب نهاية الوقت الأصلى من اللقاء بالتعادل الإيجابي 3 - 3.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب "نيلتون سانتوس"، فى أولى مواجهات دور ربع نهائي البطولة، وأنتهت منذ دقائق بركلات الترجيح.

وحجز المنتخب البيروفي مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة ، ويلتقي الفريق في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرازيل وتشيلي.