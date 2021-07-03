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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل ضد تشيلي.. رفقاء نيمار يفشلون في التسجيل بالشوط الأول

صدى البلد

سيطر التعادل السبلي على مجريات الشوط الأول من لقاء البرازيل مع كولومبيا على ملعب  أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، منتخب بيرو الذي عبر لنصف النهائي بعد الفوز على نظيره باراجواي بركلات الترجيح.

وأهدر فيرمينو أول فرصة خطيرة له في اللقاء مع حلول الدقيقة 23، حيث أرسل اللاعب نيمار كرة عرضية من الجانب الأيسر لكن فيرمينو فشل في ترويضها لتذهب لخارج الملعب ركلة مرمى.

وكاد يسجل نيمار هدفا للبرازيل في الدقيقة 37، بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من اللاعب جبريل جيسوس، حولها نيمار بقدمه لكنها اصطدمت بدفاع تشيلي وخرجت لركلة ركنية.

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا، للفوز على تشيلي في مباراة الليلة، للحفاظ على حظوظه في الاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا، للمرة الثانية على التوالي.

وتأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات على فنزويلا وبيرو وكولومبيا، بينما تعادل مع الإكوادور 1- 1.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب تشيلي بقيادة مدربه الأوروجوياني ما رتن لاسارتي “ المدير الفني السابق لـ الأهلي المصري”، في محو انطلاقته الباهتة في كوبا أمريكا، بخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، من البرازيل.

وصعد منتخب تشيلي إلى الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا، بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط.

 

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