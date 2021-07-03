عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد العام للشغل التونسي: كتلة الإرهاب اعتدت على عبير موسي

صدى البلد

أدان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل "كتلة الإرهاب".

كما نددوا بالقانون المصادق عليه المخصص لما يسمى بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.

ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.

تونس.. أول تعليق من الغنوشي حول الاعتداء بالضرب على عبير موسى

تونس.. قيس سعيد يندد بحادثة الاعتداء على عبير موسي

وقالت الهيئة في بيان "ندين بشدة العنف المادي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبة البرلمان ضد النائب رئيسة كتلة الدستوري الحر وضد كل من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرسه، وطالبوا بتطبيق القانون على المعتدين.

وحملت الهيئة في بيانها الحكومة المسؤولية في تدني الخدمات الصحية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسسات الصحية والتي تعمقت خلال جائحة كوفيد، وطالبت بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحق في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.

الحكومة تدين

والأربعاء، أدانت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان.

وجاء في بيان نشرته الحكومة التونسية أنه "على إثر الاعتداء الذي تعرضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس

تونس.. أول تعليق من الغنوشي حول الاعتداء بالضرب على عبير موسى

تونس.. قيس سعيد يندد بحادثة الاعتداء على عبير موسي

وأكدت الحكومة التونسية "رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها".

ودعت الحكومة التونسية إلى "الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".

وكان النائب في البرلمان التونسي الصحبي صمارة قد اعتدى، يوم الأربعاء، على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مسددًا لها لكمتين داخل قاعة الجلسات العامة في البرلمان.

وتدخلت عناصر الأمن المكلفة بتأمين البرلمان، وقامت بمنع النائب صمارة من مواصلة تعنيف عبير موسي وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات.

وحاولت عبير موسي منع انعقاد الجلسة العامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي سيصادق عليها النواب والتي سيتم عبرها إنشاء صندوق قطري للتنمية، تعد"استعمارًا قطريًا لتونس".

فض برلماني لاتفاقية صندوق قطر للتنمية

يذكر أن نواب الدستوري الحر في تونس دخلوا منذ 3 أيام ، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس.

واتهم الحزب الدستوري الحر في تونس، مؤخرًا، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمحاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها، مطالبًا بعدم عرضها على التصويت.

وقدَّم الحزب شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي تم توجيهها إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى المجلس والمصادقة عليها.

 

تونس عبير موسى الاتحاد العام للشغل قطر إرهاب الإرهاب

موضوعات متعلقة

تونس.. أول تعليق من الغنوشي حول الاعتداء بالضرب على عبير موسى

تونس.. قيس سعيد يندد بحادثة الاعتداء على عبير موسي

بسبب عبير موسى.. استقالة نائب في البرلمان التونسي

طلب عاجل من اتحاد المرأة في تونس بعد الاعتداء على عبير موسى

ترشيحاتنا

كيف تحمى نفسك من انخفاض ضغط الدم فى الصيف

قصف حوثي جديد يستهدف السعودية

خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئي في شارع الهرم

تعرف علي اختصاصات مجلس إتحاد البنوك ..وفقا للقانون

قراءة القرآن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.. هل أفضل وقت؟

تخطت تشيلي.. البرازيل تضرب موعدا مع بيرو بنصف نهائي كوبا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ