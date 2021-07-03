صدام قوي بين إنجلترا وأوكرانيا اليوم في يورو 2020

يلتقي مساء اليوم السبت مباراة بين منتخبي إنجلترا وأوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020، في ملعب "الأولمبيكو".

وحجز منتخب أوكرانيا أخر بطاقات التأهل لربع نهائي يورو 2020، بفوزه القاتل على السويد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في دور الـ 16.

وعلى الجانب الاخر، إنجلترا قد تأهلت إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزها على ألمانيا بثنائية نظيفة، بينما فازت أوكرانيا على السويد بهدفين لهدف.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة بين الدنمارك والتشيك، في نصف نهائي البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع حصريا على BEIN SPORTS HD 1 MAX.



تشكيل إنجلترا المتوقع أمام أوكرانيا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير، تريبير.

خط الوسط: ريس، هندرسون، لوك شاو.

خط الهجوم: مونت، هاري كين، ستيرلينج.

تشكيل أوكرانيا المتوقع أمام إنجلترا

حراسة المرمى: بوشتشان.

خط الدفاع: زبارني، كريفتسوف، ماتفيينكو.

خط الوسط: كارافايف، سيدورتشوك، شابارينكو، ستبيانينكو، زينشينكو.

خط الهجوم: يارمولينكو، ياريمتشوك.