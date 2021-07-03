شكرا على الدعم .. مصطفي شوبير يعلق على استبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، تويتة جديدة بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب مصطفي شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: اليوم كان اختيار قائمة المنتخب الأوليمبي، قبل أي شيء أودُّ أن أشكر الجهاز الفني بقيادة كابتن شوقي غريب الذي منحني الثقة في أكثر من اختيار، وشكرًا على دعمه الكبير خلال فترة تواجدي بالمنتخب الأوليمبي، وكذلك كابتن أسامة عبد الكريم.

يذكر ان أشعل مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، غضب جماهير نادي الزمالك، بعد ظهوره في مقطع فيديو، رفقة أحد مشجعي القلعة الحمراء، وهو يردد هتافا ضد نادي الزمالك.

وتداول جماهير نادي الزمالك فيديو لـ مصطفى شوبير رفقة مشجع للنادي الأهلي، وهو يردد:"عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".

وطالبت جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف مصطفى شوبير حارس الأهلي، مثلما حدث مع إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، الذي تم إيقافه 12 مباراة مؤخرا، بسبب سبه لرموز النادي الأهلي.



وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتعادل أسوان في الوقت الضائع عن طريق محمود شبانة.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت إلي 56 % بينما وصلت نسبة استحواذ أسوان علي الكرة 44 %.

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا، 15 كرة علي مرمي المنافس واستقبل 7 فقط.

وسجل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، الهدف الخامس عشر له هذا الموسم، متقدما لفريقه على حساب أسوان بالهدف الأول في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ليوسع فارق صدارة هدافي الدوري المصري إلى 3 أهداف مع أشرف بت شرقي لاعب الزمالك وأقرب منافسيه على لقب الهداف.