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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

ملاعق
ملاعق

كشفت إحدى عشاق التنظيف من أستراليا عن مفاجأة صادمة تركت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في ذعر، بعدما استخرجت كمية كبيرة من الأوساخ من الملاعق الخشبية.

 

عرضت امرأة من ملبورن في أستراليا براعتها في التنظيف من خلال مقطع فيديو TikTok قامت فيه بحيلة بسيطة لتحذير المستخدمين من ضرورة تنظيف الملاعق الخشبية بحرص.

 

النصيحة البسيطة قد تنقذ حياتك

 

تكشف المرأة الأسترالية أن الحيلة البسيطة تكمن في أن تنقع الملعقة الخشبية في الماء المغلي لمدة 10 دقائق، وستظهر لك نتائج صادمة.

 

يساعد غلي الماء في إطلاق أي زيوت طهي محبوسة بين شقوق الملعقة، فأي زيت مخفي كامن في الملعقة سيطفو على سطح الماء.

حقق مقطع الفيديو الصادم الآلاف من المشاهدات، اندفع الناس إلى التعليقات في ذهول للإشادة بتحذيرات المرأة الأسترالية.

IMG_20210703_031507
IMG_20210703_031507
الاوساخ الملاعق الخشبية ملبورن TikTok التنظيف المراة مواقع التواصل الاجتماعي الماء المغلي الخشب تحذيرات مقطع الفيديو خشبية أسترالية اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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