عسى أن تكرهوا شيئا.. أحمد عبد القادر يعلق على إستبعاده من المنتخب الأوليمبي

علّق أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، على استبعاده من قائمة منتخب مصر الأولمبي التي ستشارك في “أولمبياد طوكيو”.

وكتب عبدالقادر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تصحيح للهبد اللي بشوفه بس أنا الحمدلله سليم ١٠٠٪؜ ومخرجتش مصاب ولا حاجة، ماتش الاسماعيلي أنا لعبت ٩٥ دقيقة والحمدلله بخير”.

وتابع اللاعب: “ثانياً كل التوفيق للمنتخب ويفرحونا والله الموفق والمستعان، عسي أن تكرهو شيئاً وهو خيراً لكم”.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.



تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.



ومن المقرر بدء تجمع الفريق بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

قائمة المنتخب لإولمبياد طوكيو



وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:



لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد



الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.



الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل