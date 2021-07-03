بعد الانضمام للمنتخب الأوليمبي.. أرقام الثلاثي الكبار المشارك في أولمبياد طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.



تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ونشر موقع “سبورت 360” في نسخته العربية نقلا عن “ترانسفير ماركت” أرقام الثلاثي الكبار في قائمة منتخب مصر قبل أولمبياد طوكيو

محمد الشناوي

لعب محمد الشناوي مع النادي الأهلي 33 مباراة بمختلف البطولات بالموسم الجاري، وتلقت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على نظافة الشباك في 17 مباراة.

محمود الونش

خاض الونش 31 مباراة بمختلف البطولات مع الزمالك هذا الموسم وسجل هدفين .

أحمد حجازي

شارك أحمد حجازي في 28 مباراة مع الاتحاد السعودي ببطولتي الدوري والكأس، وساهم في احتلال العميد للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، والذي يؤهله للعب ملحق دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

قائمة المنتخب لإولمبياد طوكيو



وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:



لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد



الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.



الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل