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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطت تشيلي.. البرازيل تضرب موعدا مع بيرو بنصف نهائي كوبا أمريكا

صدى البلد

حقق منتخب البرازيل فوزا هاما على تشيلي بهدفا دون رد، على ملعب  أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويلتقي البرازيل مع منتخب بيرو الذي عبر لنصف النهائي بعد الفوز على نظيره باراجواي بركلات الترجيح.

وجاء الهدف الأول لمنتخب البرازيل عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة 46 والذي دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، بصناعة رائعة من اللاعب نيمار دا سليفا.

وفي الدقيقة 48، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جابرييل جيسوس، بعد تدخل عنيف ضد إيوجينيو مينا لاعب منتخب تشيلي.

البرازيل تشيلي لوكاس باكيتا جيسوس

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تخطت تشيلي.. البرازيل تضرب موعدا مع بيرو بنصف نهائي كوبا أمريكا

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