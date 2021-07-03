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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تنازل أب عن أولاده لدار رعاية .. شاهد آراء المصريين فيما حدث

صدى البلد

انفصل عن زوجته و ترك اولاده الاثنين في ملجأ للايتام ، والحجة الظروف التي يمر بها مما اثار الجدل علي السوشيال ميديا، و تداولت الاسئله حول هذا الموضوع.

و رصد موقع " صدي البلد " آراء المواطنين حول هذا الموضوع.

قال " احمد حسن " إنه من البداية هذا الشخص لا يصلح للزواج و تكوين أسرة ولا بستحق العيش من الأساس لانه تصرف غير إنساني وأن هذا يعتبر جريمه يعاقب علها المجتمع.

و لفت " علي صالح " أنه تصرف خاطئ و لو الاولاد يسببون عائق اتركهم لوالدتهم تعتني بهم.


و اكد " حسام محمد " ان هذا التصرف يرجع للانسانية و من الواضح انها معدومة في هذا التصرف طبيعي جدا في هذه الحالة.

وأضاف " سيد كمال " أنه اب انعدم منه الضمير وأنه لو كان في مكانه لكان تحمل كل أعباء الحياة و لأي سبب من الاسباب لا اترك اولادي .

واختتم " سامح علي " ان في هذا الوقت من الزمن نري مواقف شبيهة بذللك و لكن ليس بهذه الطريقه البشعه،مؤكدا انه يوجد ازواج تتمني طفل واحد وهذا تصرف غير انساني.

يذكر ان عرض برنامج " الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة " أم بي سي مصر" تقرير تناول قيام أب بالتنازل عن أبنائه لدار إيواء .

 

وأوضح محمود وحيد رئيس دار "معًا لإنقاذ إنسان" أنه تم تبليغهم من إدارة الأمومة والطفولة بالواقعة، موضحًا أن الأم تنازلت عن أولادها بعد أن طلقها زوجها في المحكمة والأب لا يستطيع أن يرعاهم فقرر أن يضع أولاده في الدار.

هذا وقد أعلنت مؤسسة “معًا لإنقاذ إنسان” إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد ورد إليهم خطاب من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الطفلين "زياد وفارس" الذي تخلى عنهم الأب والأم وتنازل عنهم والدهم نظرًا لظروف أسرية بعد الانفصال عن الزوجه.

 

وأكدت مؤسسة “معًا لإنقاذ إنسان” التي تشرف عليها وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني أنه قد تم تدخل على الفور للتعامل مع الطفلين وتم ااستقبال الأطفال داخل المؤسسة لتلقى الرعاية كاملة.

ملجا ايتام ترك اولادة دار ايتام اب يترك اولادة

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