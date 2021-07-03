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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمى نفسك من انخفاض ضغط الدم فى الصيف

الضغط
الضغط

يعلم الجميع أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة، لكن نادرًا ما يعرف الناس أن انخفاض ضغط الدم يمثل خطورة وقد يهدد الحياة أحيانا .

يؤدي انخفاض ضغط الدم  إلى ضعف تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية مما يسبب الدوار والغثيان وفقدان التوازن خاصة في الصيف، وإذا كنت تعاني من مشكلة انخفاض ضغط الدم ، فيمكنك إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي والحفاظ على مستويات ضغط الدم لديك تحت السيطرة.
 

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فيما يلي بعض العلاجات المنزلية للسيطرة على مشكلة انخفاض ضغط الدم في المنزل وفقا لما جاء فى موقع “ dailyhunt” 

القهوة

 

القهوة والشاي المحتوي على الكافيين يمكن أن يوفر راحة مؤقتة من انخفاض ضغط الدم، وإذا انخفض ضغط الدم فجأة ، يمكن أن يساعد فنجان من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين في زيادة ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، على الرغم من تذكر كما ذكرنا سابقًا أن هذا العلاج مؤقت فقط ويعمل لفترة قصيرة من الوقت.

- سخني كوب ماء في قدر حتى يبدأ في الغليان.
- أضف ملعقة أو ملعقتين من مسحوق القهوة حسب تفضيلاتك.
- ينضج لمدة 5 دقائق ويترك ليبرد قليلا قبل الشرب.
- اشرب كوبين من القهوة كل يوم ويفضل في الصباح والمساء.


الفيتامينات

 

إذا كنت لا تتناول أطعمة غنية بفيتامين ب 12 ، فقد تصاب بفقر الدم الذي يمكن أن يسبب مشكلة انخفاض ضغط الدم ، ولهذا السبب يُقترح على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم وانخفاض ضغط الدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12.

- قم بتضمين البيض والسمك والسبانخ في نظامك الغذائي.
- يمكنك تناول اللوز والبسكويت مع الجبن المملح و تناول هذه الأطعمة بانتظام.
- يمكنك أيضًا تناول مكملات الفيتامينات تحت إشراف الطبيب.

 

الشاي الأخضر

 

الشاي الأخضر مصدر غني للكافيين ولاتعرف الآلية الدقيقة لكيفية رفع الكافيين لضغط الدم ، ولكن يعتقد أنه يثبط وظيفة الهرمون المسؤول عن الحفاظ على توسع الشرايين، ويؤدي تضيق الشرايين إلى ارتفاع ضغط الدم.

- أضف ملعقة شاي من الشاي الأخضر إلى كوب ماء ساخن.
- ينقع لمدة 5 إلى 10 دقائق ويصفى قبل الشرب.
- بدلاً من ذلك ، انقع كيس الشاي في ماء ساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل الشرب.
- أضف نصف ملعقة صغيرة من العسل حسب الرغبة.
- اشرب الشاي الأخضر 2 أو 3 مرات في اليوم.

 

زيت إكليل الجبل

 يشتهر زيت إكليل الجبل بطبيعته الخافضة للضغط وقد استخدم لعلاج انخفاض ضغط الدم في الأدوية الطبيعية كما يحتوي الزيت على الكافور وهو منشط للجهاز التنفسي والدورة الدموية.

- يخلط زيت إكليل الجبل مع الزيت الحامل جيداً مثل زيت الكافور ويوضع الزيت على الجسم كله ويدلك برفق.
- يمكنك أيضًا إضافة زيت إكليل الجبل إلى ماء الاستحمام والنقع فيه.
- يمكن عمل ذلك مرة واحدة في اليوم لعلاج مشكلة انخفاض ضغط الدم.
 

الماء المالح:

 

 إن الكمية العالية من الصوديوم في ملح الطعام تجعله علاجًا رائعًا لانخفاض ضغط الدم في أوقات الحاجة ويرتبط تناول كميات كبيرة من الملح ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم ، وبالتالي فإن زيادة تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى استقرار ضغط الدم عندما يكون منخفضًا.. لا تأكل الكثير من الملح أو تشرب الماء المالح كثيرًا.

- في كوب من الماء نضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح ونخلطها جيداً.
- اشرب المحلول الملحي.
- يفضل استخدام هذا العلاج عندما تعاني من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. لا ينبغي الإفراط في استخدامها.

انخفاض ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الصيف العلاجات المنزلية خفض ضغط الدم

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