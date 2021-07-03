ليبيا.. حفتر يكشف تفاصيل انسحاب الجيش من العاصمة طرابلس

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، أن انسحاب الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان خيارا ضمن خيارات صعبة بسبب تدخل قوات أفريكوم.

وأضاف المشير حفتر في بيان نشرته شبكة "روسيا اليوم": "الانسحاب كان لحماية الخطوط الخلفية ومناطق الموانئ والحقول النفطية"، مشيرًا إلى أن قوات حكومة الوفاق مدعومة من قوى إقليمية كانت ستنفذ إنزالا في مناطق الموانئ والحقول النفطية.

وأضاف حفتر أن "قوات الأفريكوم هي التي استهدفت القوات الليبية في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس" ، مضيفا أن "الأمريكيين طلبوا من القيادة العامة للقوات المسلحة فك الإرتباط مع الحليف الروسي وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا وأفريكوم وتقنيات الناتو في استهداف قواتنا".

وتابع حفتر أنه "لم يندم على عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام العاصمة من أجل الحفاظ على أرواح أهلنا وممتلكاتهم"، موضحا أن "المليشيات والإرهابيين يتوهمون بنصر زائف على القوات المسلحة في ليبيا وستأتي ساعة الحقيقة الصادمة لهم ذات يوم قريب".

وقال: "نزلنا عند رغبة الأصدقاء والحلفاء وسنذهب في الحل السياسي حتى النهاية المرسومة في خارطة الطريق وهي الانتخابات"، قائلا: "إن لم نصل لحل فإن قواتكم المسلحة في ليبيا مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات والمجرمين ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها وخروج المحتل خطوط حمراء لا تفريط فيها".

ملتقى لتوحيد المؤسسة العسكرية

وعقد الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والقيادات العسكرية بالقوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، أول من أمس، بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، ولجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وبعض أعضائه، وآمري المناطق العسكرية، ولجنة 5+5 بهدف وضع رؤية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتنظيمها.

وقال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي يعتبر نظريًا القائد الأعلى للجيش الليبي إن الملتقى يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وفق رؤية المجلس الرئاسي، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

وكشف الناطق باسم غرفة عمليات "سرت - الجفرة" التابعة لقوات الحكومة عبد الهادي دراه، عن التحفظ على أي مخرجات تنتج عن ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف أو أي جهة أو لجنة أخرى بخصوص ترشح العسكريين للانتخابات من دون شروط.

بدوره، شدد حفتر على أن قوات الجيش الوطني لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مشيدًا لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء ومشايخ قبائل أولاد سليمان في مقره، الأسبوع الماضي، بدورها في الدعم المتواصل لقوات الجيش.

وقال بيان صدر عن مكتب حفتر أن "الوفد أكد على دعم خطوات الجيش الساعية إلى فرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف" في مناطق جنوب ليبيا. كما عبر عن "مساندتهم لقيادة الجيش وأنهم تحت تعليمات حفتر للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها".