عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. حفتر يكشف تفاصيل انسحاب الجيش من العاصمة طرابلس

صدى البلد

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، أن انسحاب الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان خيارا ضمن خيارات صعبة بسبب تدخل قوات أفريكوم.

وأضاف المشير حفتر في بيان نشرته شبكة "روسيا اليوم": "الانسحاب كان لحماية الخطوط الخلفية ومناطق الموانئ والحقول النفطية"، مشيرًا إلى أن قوات حكومة الوفاق مدعومة من قوى إقليمية كانت ستنفذ إنزالا في مناطق الموانئ والحقول النفطية.

وأضاف حفتر أن "قوات الأفريكوم هي التي استهدفت القوات الليبية في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس" ، مضيفا أن "الأمريكيين طلبوا من القيادة العامة للقوات المسلحة فك الإرتباط مع الحليف الروسي وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا وأفريكوم وتقنيات الناتو في استهداف قواتنا".

هل الانتخابات الليبية في موعدها وهل يترشح المشير حفتر للرئاسة؟..مصطفى بكرى يجيب

علاقة دم وأخوة ..بكري : المشير حفتر يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم ليبيا.. فيديو

لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال "عرض الكرامة" في بنغازي..فيديو

وتابع حفتر أنه "لم يندم على عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام العاصمة من أجل الحفاظ على أرواح أهلنا وممتلكاتهم"، موضحا أن "المليشيات والإرهابيين يتوهمون بنصر زائف على القوات المسلحة في ليبيا وستأتي ساعة الحقيقة الصادمة لهم ذات يوم قريب".

وقال: "نزلنا عند رغبة الأصدقاء والحلفاء وسنذهب في الحل السياسي حتى النهاية المرسومة في خارطة الطريق وهي الانتخابات"، قائلا: "إن لم نصل لحل فإن قواتكم المسلحة في ليبيا مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات والمجرمين ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها وخروج المحتل خطوط حمراء لا تفريط فيها".

ملتقى لتوحيد المؤسسة العسكرية

وعقد الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والقيادات العسكرية بالقوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، أول من أمس، بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، ولجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وبعض أعضائه، وآمري المناطق العسكرية، ولجنة 5+5 بهدف وضع رؤية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتنظيمها.

وقال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي يعتبر نظريًا القائد الأعلى للجيش الليبي إن الملتقى يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وفق رؤية المجلس الرئاسي، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

ليبيا.. بيان عاجل من حكومة الدبيبة بعد إعلان فشل محادثات جنيف

وكشف الناطق باسم غرفة عمليات "سرت - الجفرة" التابعة لقوات الحكومة عبد الهادي دراه، عن التحفظ على أي مخرجات تنتج عن ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف أو أي جهة أو لجنة أخرى بخصوص ترشح العسكريين للانتخابات من دون شروط.

بدوره، شدد حفتر على أن قوات الجيش الوطني لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مشيدًا لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء ومشايخ قبائل أولاد سليمان في مقره، الأسبوع الماضي، بدورها في الدعم المتواصل لقوات الجيش.

وقال بيان صدر عن مكتب حفتر أن "الوفد أكد على دعم خطوات الجيش الساعية إلى فرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف" في مناطق جنوب ليبيا. كما عبر عن "مساندتهم لقيادة الجيش وأنهم تحت تعليمات حفتر للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها".

 

 

ليبيا حفتر المشير حفتر طرابلس أفريكوم

موضوعات متعلقة

ليبيا.. بيان عاجل من حكومة الدبيبة بعد إعلان فشل محادثات جنيف

ماكرون يبحث مع بوتين الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا

تحدث عن مستقبل ليبيا والمرتزقة.. كواليس زيارة عقيلة صالح إلى اليونان

الأمم المتحدة تعلن إصابة مبعوثها الخاص إلى ليبيا بفيروس كورونا

الرئيس السيسي يوفد اللواء عباس كامل إلى بني غازي للقاء المشير خليفة حفتر

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات يورو 2020 اليوم والقنوات الناقلة

فضل أذكار الصباح لتفريج الهموم.. 8 خيرات يومية

أمريكا.. ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في فلوريدا إلى 22 قتيلا

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

الصلاة بعد الشروق بكم دقيقة ؟.. صليها في هذا الوقت

عمالقة تويوتا في سباق تنافسي شرس .. فمن الفائز ؟ .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ