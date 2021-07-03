بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

أفاد موقع صحيفة ليكيب الرياضية اليومية «يوان ويسا» لاعب فريق لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، تعرضه للهجوم من قبل مشجعة ألقت مادة حارقة على وجهه.

ووفقًا للموقع فإن امرأة طرقت باب لاعب كرة القدم الفرنسي في فترة ما بعد الظهيرة، وطلبت توقيعا لابنها ثم عادت حوالي منتصف الليل وألقت مادة حارقة على وجه اللاعب.

وفي بيان لنادي لوريان الفرنسي صرح أنه من المتوقع خضوع اللاعب الفرنسي ويسا لعملية جراحية في وقت لاحق، بعد الحروق التي سببتها له المادة.

وقال نادي لوريان في بيان: "نحن في حالة صدمة ونأمل في تقديم الدعم الكامل لـ ويسا وعائلته"، ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى عن طبيعة إصاباته.



كما أضاف النادي مؤكدا: "لوريان يتوجه إلى نظام العدالة لإدانة الشخص الذي نفذ هذا الهجوم، والمطالبة بحق ويسا".

نادي لوريان الفرنسي

كان ويسا أحد أفضل لاعبي نادي لوريان هذا الموسم من الدوري الفرنسي، حيث استطاع الفريق المحافظة على مركزه الأول وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.