كان إمبارح هو اللي بيمشيني.. بسمة وهبة تساعد والدها المسن في المشي

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو برفقة والدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بسمة وهبة وهي تساعد والدها للمشي، وعلقت علي الفيديو قائلة : ازاي السنين والعمر جريوا بالسرعه دي ! ده كان امبارح هو اللي بيمشيني وانا بالمريلة الله يديك الصحة يا ابويا يا غالي يا حتة من قلبي الله لايحرمني منك ويقدرني اكون تحت رجليك وقت ما تحتاج لي ..هرمنا من الغربة يا دنيا واخده حبايبي دايماً بعيد ..الحمدلله دائماً وابداً ع كل حال.

يذكر ان روت الإعلامية بسمة وهبة ، تفاصيل تعرضها للاختراق، قائلة: " صفحتى كان ليها أدمن مسئول عنها ومكنتش أعرف عنها حاجة.. ومع الوقت حد قالي أن الفيديوهت بتاعتي بيجيلي عليها نسبة ومبلغ..مسترسله: الادمن طع بياخد الفلوس ليه".



وعلق وليد حجاج، خبير أمن المعلومات على الواقعة قائلا: في هذه الحالة يمكننا التوجه إلى مباحث الإنترنت من أجل عمل محضر فيما يخص الأمر، ومن ثم نقوم بالتواصل مع الفيس بوك من أجل توثيق الصفحة واستعادة السيطرة عليها مرة أخرى.

وأضاف يمكن أيضا أن يتم اختراق حسابتنا من خلال الكثير من الروابط المنتشرة على الفيس بوك، منوها إلى أن هذه الروابط تستهدف جمع بيانات ومعلومات عنا بطريقة غير مباشرة.



وتابع: يمكن إختراق هواتفنا عن طريق سلك الشاحن، مسترسلا: سلك الشاحن يعمل على نقل كافة المعلومات المتواجدة على هاتفك بدون أي إشعارات.

وفي سياق آخر قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إنه لا يوجد ما يسمى برقم يمكنه الاتصال بك وسرقة معلومات خاصة من الهاتف، أو لينك يتم إرساله وبعدها يخترق الهاتف وهي مجرد شائعات، ولكن لا بد من الحذر من كل ما يتم إرساله لك عن طريق الإنترنت سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهاتف أو بطاقات الائتمان.

وأضاف "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مكالمات شركات الاتصالات لا يمكنها تهكير الهواتف، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث سوى منذ فترة طويلة وكانت ثغرة عالمية للتجسس على المكالمات المهمة.

وتابع: "في شهر مايو الماضي من العام الماضي 2020 تم الكشف عن ثغرة للتجسس على المعلومات عبر تطبيق "واتساب"، مشيرا إلى أنه عن طريق اتصالات الواتساب؛ يستطيع جمع المعلومات على أجهزة المحمول.