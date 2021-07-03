عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان إمبارح هو اللي بيمشيني.. بسمة وهبة تساعد والدها المسن في المشي

صدى البلد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو برفقة والدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بسمة وهبة وهي تساعد والدها للمشي، وعلقت علي الفيديو قائلة : ازاي السنين والعمر جريوا بالسرعه دي ! ده كان امبارح هو اللي بيمشيني وانا بالمريلة الله يديك الصحة يا ابويا يا غالي يا حتة من قلبي الله لايحرمني منك ويقدرني اكون تحت رجليك وقت ما تحتاج لي ..هرمنا من الغربة يا دنيا واخده حبايبي دايماً بعيد ..الحمدلله دائماً وابداً ع كل حال.

بسمة وهبة توجه رسالة دعم لـ دينا هشام، المعروفة بـ "فتاة البوركيني"

شاهد | تجربة بسمة وهبة مع أول سيارة مصرية تسير على الماء

يذكر ان روت الإعلامية بسمة وهبة ، تفاصيل تعرضها للاختراق، قائلة: " صفحتى كان ليها أدمن مسئول عنها ومكنتش أعرف عنها حاجة.. ومع الوقت حد قالي أن الفيديوهت بتاعتي بيجيلي عليها نسبة ومبلغ..مسترسله: الادمن طع بياخد الفلوس ليه".
 

وعلق وليد حجاج، خبير أمن المعلومات على الواقعة قائلا: في هذه الحالة يمكننا التوجه إلى مباحث الإنترنت من أجل عمل محضر فيما يخص الأمر، ومن ثم نقوم بالتواصل مع الفيس بوك من أجل توثيق الصفحة واستعادة السيطرة عليها مرة أخرى.

وأضاف يمكن أيضا أن يتم اختراق حسابتنا من خلال الكثير من الروابط  المنتشرة على الفيس بوك، منوها إلى أن هذه الروابط تستهدف جمع بيانات ومعلومات عنا بطريقة غير مباشرة.
 

وتابع: يمكن إختراق هواتفنا عن طريق سلك الشاحن، مسترسلا: سلك الشاحن يعمل على نقل كافة المعلومات المتواجدة على هاتفك بدون أي إشعارات.

وفي سياق آخر قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إنه لا يوجد ما يسمى برقم يمكنه الاتصال بك وسرقة معلومات خاصة من الهاتف، أو لينك يتم إرساله وبعدها يخترق الهاتف وهي مجرد شائعات، ولكن لا بد من الحذر من كل ما يتم إرساله لك عن طريق الإنترنت سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهاتف أو بطاقات الائتمان.

وأضاف "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مكالمات شركات الاتصالات لا يمكنها تهكير الهواتف، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث سوى منذ فترة طويلة وكانت ثغرة عالمية للتجسس على المكالمات المهمة.

وتابع: "في شهر مايو الماضي من العام الماضي 2020 تم الكشف عن ثغرة للتجسس على المعلومات عبر تطبيق "واتساب"، مشيرا إلى أنه عن طريق اتصالات الواتساب؛ يستطيع جمع المعلومات على أجهزة المحمول.

إطلالات بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة بسمة وهبة وزوجها اخبار بسمة وهبة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات يورو 2020 اليوم والقنوات الناقلة

فضل أذكار الصباح لتفريج الهموم.. 8 خيرات يومية

أمريكا.. ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في فلوريدا إلى 22 قتيلا

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

الصلاة بعد الشروق بكم دقيقة ؟.. صليها في هذا الوقت

عمالقة تويوتا في سباق تنافسي شرس .. فمن الفائز ؟ .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ