نشرة أخبار العالم.. السعودية تقرر منع السفر إلى إثيوبيا وملتقى الحوار الليبي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن آلية إجراء الانتخابات

شهدت الساحة الإقليمية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:



الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

أعلنت إثيوبيا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، قامت بتدمير سد تكيزي شمال البلاد، بهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي داخل إثيوبيا

قرار عاجل من أمريكا بشأن مواطنيها بإقليم تيجراي في إثيوبيا

أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا إخطارا ينذر بإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين عن مدينة ميليكي، المركز الإداري لإقليم تيجراي في إثيوبيا

السعودية تقرر منع السفر إلى إثيوبيا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، منع سفر المواطنيين السعوديين المباشر وغير المباشر دون الحصول على إذن مسبق إلى إثيوبيا.

قصف حوثي جديد يستهدف السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية منذ قيل تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

فشل بالمحركات.. تحطم طائرة بوينج 737 أمريكية في هونولولو

تحطمت طائرة شحن أمريكية من طراز بوينج 737 فوق مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية إثر فشل في محركاتها.

تونس.. أول تعليق من الغنوشي حول الاعتداء بالضرب على عبير موسى

علق راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة - ذراع تنظيم الإخوان في تونس - على واقعة الاعتداء بالضرب على النائبة عبير موسى من أحد زملائها خلال جلسة في البرلمان.

الاتحاد العام للشغل التونسي: كتلة الإرهاب اعتدت على عبير موسي

أدان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل "كتلة الإرهاب".

ملتقى الحوار الليبي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن آلية إجراء الانتخابات

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف فشل في التوصل إلى حل توافقي ينهي الخلاف حول المسار الدستوري والانتخابات الليبية.

ليبيا.. بيان عاجل من حكومة الدبيبة بعد إعلان فشل محادثات جنيف

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إنه يحث جميع لأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة، وذلك بعد إعلان فشل محادثات جنيف.

أول تعليق من أمريكا على فشل محادثات جنيف بشأن الانتخابات

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم السبت، إن بعض أعضاء الحوار الليبي في جنيف يحاولون إدخال "حبوب سامة" تضمن عدم إجراء الانتخابات.

ليبيا.. حفتر يكشف تفاصيل انسحاب الجيش من العاصمة طرابلس

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، أن انسحاب الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان خيارا ضمن خيارات صعبة بسبب تدخل قوات أفريكوم.

قراصنة روس يخترقون 200 شركة أمريكية لتكنولوجيا المعلومات

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت، ان شركة البرمجيات الدولية "كاسيا" وعددًا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأخرى تعرضت لهجوم إلكتروني شنه قراصنة من روسيا.

العراق.. قتلى وجرحى في هجوم لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار

قالت وسائل إعلام محلية عراقية، إن هجومًا شنه تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار في العراق، أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

أنباء عن تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثا أمميا إلى اليمن

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عين الدبلوماسي السويدي هانس جروندربرج مبعوثا أمميا إلى اليمن خلفًا للمبعوث المنتهية مهمته مارتن جريفيث.

السعودية .. إحباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين في مطار الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من 1.7 كيلوجرام، حيث عثر عليها مخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.