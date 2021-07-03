قبل وصول العروس إليه.. شاهد وفاة عريس على طاولة الزفاف|صور

كان العريس المسكين جالسًا في انتظار عروسته الحبيبة لتطل عليه بالأبيض خلال حفل زفافهما في اسكتلندا، ولكن انتظاره لم ينته أبدًا ولم يستطع رؤية حبيبته بالفستان الأبيض، فقد فارق الحياة قبل لحظات من وصولها إلى طاولة الزفاف نتيجة إصابته بالسرطان.

في قاعة زفاف بلدية في اسكتلندا، فارق عريس مصاب بالسرطان الحياة على طاولة الزفاف في الوقت الذي كانت تسير فيه عروسه على الممر بالفستان الأبيض للقائه في لحظة العمر التي انتظراها طويلًا.

كان العريس «بول وين» البالغ من العمر 57 عامًا، جالسًا على كرسي أمام طاولة الزفاف في انتظار لقاء عروسه المحبوبة البالغة من العمر 21 عامًا «أليسون وين» خلال حفل زفافهما في دار البلدية بـ اسكتلندا.

تحكي العروس: "عندما وصلت إليه، ناديت باسمه عدة مرات.. لكنه لم يستدر ولم ينظر إلي النظرة الأولى أبدا".

فعرفت أن هناك شيئًا سيئا قد وقع، وبدأت في الانهيار، وأنا أصرخ باسمه، وعندها أدركت أنه قد فارق الحياة، لكنني لم أستطع التصديق".

كان الأطباء في اسكتلندا قد أخبروا العريس أنه مصاب بالسرطان في مايو الماضي، لكن تم تشخيصه حالته بالخطيرة قبل أكثر من أسبوع بقليل، وفقًا لصحيفة صن.

سارع وين وحبيبته لعقد حفل زفافهما قبل وفاته، وتمكنوا على عجل من تنظيم حفل زفاف في بلدة سالت كوتس، بعدما أخبره الأطباء أن لديه شهرين فقط ليعيش.