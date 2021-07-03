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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض...درة تخطف الأنظار عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية  درة متابعيها صورًة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  درة في الصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير باللون الابيض  ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تظهر جمالها ، أما من الناحية الجمالية ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة غير المبالغ فيها.

 

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يشار إلى أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.


وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.


ونفت النجمة التونسية درة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول حملها، من زوجها هاني سعد مشيرة إلى أنه أمر خاص جدا ولا يحق لأحد التكهن به أو التدخل فيه.

 

وقالت درة في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنها فوجئت بانتشار بعض الأخبار التي تشير إلى حملها وهو أمر غير حقيقي بالمرة.

 

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتي خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدي خلال الأدوار التى قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة والتي قدمتها في مسلسلي "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.

 

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها في فيلم "هي فوضى" إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما المصرية إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدا"، وفى العام التالي قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هاني سلامة في فيلم "الأولة في الغرام"، وبعدها توالت الأفلام التي قدمتها.


ومن أبرز الأفلام التي قدمتها درة بعد ذلك "كلاشنكوف" مع محمد رجب وغادة عادل، وسامى أكسيد الكربون" مع هاني رمزي، و"تيك تيك بوم" مع محمد سعد، و"مصور قتيل" مع إياد نصار، و"بابا" مع أحمد السقا، وخاضت البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلم "المعدية"، إضافة إلى مشاركتها في أفلام "كدبة كل يوم" و"الباب يفوت أمل" و"مولانا" و"عنتر بن بن بن بن شداد" مع محمد هنيدى وغيرها من الأفلام.

 

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