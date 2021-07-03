احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

أصاب الذعر امرأة بريطانية بعد ​اكتشاف أن خط صغير على أظافرها كانت تخفيه دائمًا بطلاء الأظافر هو علامة على إصابتها بنوع قاتل من السرطان.

تجاهلت امرأة بريطانية تدعى «ألانا سيفرز» 36 عامًا، العلامة الصغيرة على أظافرها لسنوات، بل واستخدمت طلاء الأظافر الأحمر لإخفاء "الخط المحرج"، دون إدراكها أنه علامة واضحة على إصابتها بالسرطان.

تفاجأت ألانا بمقال على موقع مجلة كوزموبوليتان في يناير 2017، يوضح بالتفصيل كيف يمكن أن يشير الخط الموجود على أظافرك إلى أعراض نوع قاتل من السرطان.

ذهبت ألانا في ذعر إلى طبيبها العام في اليوم التالي وأرسلوها لإحالة عاجلة، حيث قام الجراحون في مستشفى الملكة ألكسندرا في بورتسموث، بإزالة أظافر ألانا بالكامل بالإضافة إلى 5 ملم من الأنسجة السرطانية.

ورغم أن ألانا قد فقدت أظافرها إلا أنها تشعر بالامتنان لأنها أدركت إصابتها بهذا السرطان قبل أن ينتشر إلى باقي الجسد.

كان المسعفون في مستشفى الملكة ألكسندرا، بورتسموث قد أخبروا ألانا أنها بحاجة إلى إزالة ظفر إصبعها على الفور قبل أن ينتشر السرطان في مجرى الدم، وبالفعل وافقت ونجت بأعجوبة

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