عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

سرطان
سرطان

أصاب الذعر امرأة بريطانية بعد ​اكتشاف أن خط صغير على أظافرها كانت تخفيه دائمًا بطلاء الأظافر هو علامة على إصابتها بنوع قاتل من السرطان.

تجاهلت امرأة بريطانية تدعى «ألانا سيفرز» 36 عامًا، العلامة الصغيرة على أظافرها لسنوات، بل واستخدمت طلاء الأظافر الأحمر لإخفاء "الخط المحرج"، دون إدراكها أنه علامة واضحة على إصابتها بالسرطان.

 

تفاجأت ألانا بمقال على موقع مجلة كوزموبوليتان في يناير 2017، يوضح بالتفصيل كيف يمكن أن يشير الخط الموجود على أظافرك إلى أعراض نوع قاتل من السرطان.

ذهبت ألانا في ذعر إلى طبيبها العام في اليوم التالي وأرسلوها لإحالة عاجلة، حيث قام الجراحون في مستشفى الملكة ألكسندرا في بورتسموث، بإزالة أظافر ألانا بالكامل بالإضافة إلى 5 ملم من الأنسجة السرطانية.

ورغم أن ألانا قد فقدت أظافرها إلا أنها تشعر بالامتنان لأنها أدركت إصابتها بهذا السرطان قبل أن ينتشر إلى باقي الجسد.

 

كان المسعفون في مستشفى الملكة ألكسندرا، بورتسموث قد أخبروا ألانا أنها بحاجة إلى إزالة ظفر إصبعها على الفور قبل أن ينتشر السرطان في مجرى الدم، وبالفعل وافقت ونجت بأعجوبة

0_nail-biting-a-w-698202jpeg
0_nail-biting-a-w-698202jpeg
2_nail-biting-a-w-698202jpeg
2_nail-biting-a-w-698202jpeg
السرطان بريطانية الأظافر اظافرك بورتسموث طلاء الأظافر بريطاني أظافر أظافرها مستشفي 2017 سرطان مستشفى الملكة ألكسندرا اخبار المنوعات أخبار الترفيه أعراض السرطان

موضوعات متعلقة

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

ترشيحاتنا

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

أوفر برايس لـ نيسان صني موديل 2022 .. تفاصيل

نشرة أخبار العالم.. السعودية تقرر منع السفر إلى إثيوبيا وملتقى الحوار الليبي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن آلية إجراء الانتخابات

فض المنازعات الأبرز.. 6 اختصاصات لـ جهاز الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

العشر من ذي الحجة متى تبدأ 2021 ؟.. اقتربت فاستعد لصيامها

صدام قوي بين إنجلترا وأوكرانيا اليوم في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ