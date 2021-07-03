صحف الكويت.. مصر تؤكد: لن نقبل بالفعل الأحادي في ملء وتشغيل سد النهضة وفشل محادثات جنيف في التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 3 دول جديدة وتحظر الدخول المباشر منها

فشل المحادثات الليبية بجنيف في التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات

الأمم المتحدة تحض متمردي تيجراي في إثيوبيا على وقف فوري لإطلاق النار‎‎

ماكرون يبحث مع بوتين الأوضاع في أوكرانيا وليبيا

بايدن: الانسحاب من أفغانستان لن يتم إنجازه في الأيام المقبلة

البيت الأبيض: سننقل المترجمين الأفغان إلى خارج البلاد

أمريكا ترفع العقوبات عن 3 إيرانيين: الخطوة لا تتصل بالمحادثات النووية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قوله إن هناك حجمًا كبيرًا للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

وأكد الوزير المصري حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل الى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مشددًا على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الداخلية السعوديةقررت منع سفر المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك مع استمرار المنع للدول المعلنة سابقا كذلك.

وأفادت الوزارة في بيان بأن ذلك يأتي انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وقالت "الراي" إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أعلنت أن المنظمة الدولية تحض المتمردين الذين باتوا يسمون "قوات الدفاع عن تيجراي"، على "الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار"، سبق أن أعلنته حكومة إثيوبيا في المنطقة.

وأشارت "الجريدة" إلى أن ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلن فشل المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر في التوصل إلى اتفاق.

دوليًا، قالت "القبس" إن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في أوكرانيا وليبيا اللتين تشهدان حالة من الاضطراب السياسي، حيث قال ماكرون إنه حريص على تحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن انسحاب القوات الأمريكية من افغانستان لن يتم إنجازه في شكل أسرع من المتوقع، وذلك ردا على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الايام المقبلة.

ونقلت "الأنباء" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قولها إن مترجمين وأشخاصا آخرين من الأفغان ساعدوا القوات الأمريكية خلال الحرب سينقلون إلى خارج أفغانستان لحين إتمام إجراءات دخولهم للولايات المتحدة.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخزانة الأمريكية، كشفت أنها رفعت العقوبات المفروضة على ثلاثة إيرانيين، لكنها أوضحت أن هذه الخطوة لا تمثل تغييرا في سياسة العقوبات نحو إيران، ولا علاقة لها بالمحادثات التي تستهدف إعادة واشنطن وطهران للامتثال لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

