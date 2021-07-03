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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في فلوريدا إلى 22 قتيلا

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام أمريكية بالعثور على جثتين بين أنقاض المبنى الذي انهار في ولاية فلوريدا الأمريكية ما يرفع حصيلة الكارثة إلى 22 قتيلا، فيما لا يزال 126 شخصا في عداد المفقودين.

وجاء الارتفاع في عدد الضحايا مع إعلان رئيسة بلدية منطقة ميامي دايد دانييلا ليفين كافا توقيعها قرارا يسمح بهدم جزء من المبنى الذي لا يزال قائما، بسبب مسائل تتعلق بالسلامة.

وقالت في تصريحات صحفية: "البحث والإنقاذ يبقيان على رأس أولوياتنا. أريد أن أكون واضحة جدا بشأن ذلك".

وأضافت "ما زلنا نقوم بتقييم جميع التأثيرات المحتملة وتحديد أفضل جدول زمني للبدء الفعلي بالهدم".

وتوقفت عمليات البحث عن ناجين لساعات عدة الخميس، إذ كانت السلطات تخشى أن تنهار أجزاء المبنى التي لا تزال قائمة، ولم تستأنف العمليات إلا عصرا.

والخميس، عثر عمال الإنقاذ على ضحيتين إحداهما ابنة رجل إطفاء في مدينة ميامي تبلغ من العمر سبع سنوات.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الجمعة أن الفتاة هي ابنة أحد رجال الإطفاء في ميامي الذين تعاملوا مع أزمة انهيار المبنى في سيرفسايد بولاية فلوريدا.


وأفاد مسؤولون أمريكيون الجمعة بأن رجل الإطفاء فقد ابنته في وقت سابق بعد انهيار المبنى في فلوريدا ثم عثُر عليها وانتشلت رفاتها من تحت الأنقاض من قِبل فريق البحث والإنقاذ المعني.


وأوضح رئيس دائرة الإطفاء في مقاطعة "ميامي-داد" في فلوريدا آلان كومينسكي، أن رجل الإطفاء هذا لم يكن من بين الأفراد الذين قاموا بعملية الإنقاذ التي قادت لانتشال الفتاة، مشيراً إلى أن رفاقه أخبروه في وقت لاحق بالعثور على ابنته.

من أسوأ الكوارث

وقالت رئيسة بلدية ميامي ليفين كافا غداة زيارة مؤثرة للرئيس جو بايدن الذي قضى ساعات مع فرق الإسعاف وعائلات الضحايا والمفقودين، إنه منذ انهيار المبنى "كانت كل الليالي صعبة على الجميع… لكن الليلة الماضية كانت خاصة. كانت مختلفة حقا وأصعب على عناصر الإسعاف".

في المقابل، تراجع عدد المفقودين من 140 إلى 126 بحسب دانييلا ليفين كافا، إذ عثِر على 188 من سكان المبنى سالمين.

وانهار القسم الأكبر من برج شامبلين المكون من 12 طابقا والمطل على المحيط في سورفسايد قرب ميامي بيتش، في 24 يونيو قرابة الساعة 1,20 صباحا فيما كان السكان نائمين، في إحدى أخطر الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة.

 

 

 

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