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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي.. اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

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تفاصيل قاعدة 3 يوليو 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن   قاعدة 3 يوليو  هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل  قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية. 

وستكون قاعدة 3 يوليو  نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

قاعدة 3 يوليو القواعد البحرية التهريب الاستراتيجي القتالية الجمهورية

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