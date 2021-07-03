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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برج "سي إن تاور" في تورونتو يضاء بألوان العلم المصري

برج سي إن تاور
برج سي إن تاور

احتفلت الجالية المصرية في مقاطعة أونتاريو بإضاءة برج (سي إن تاور) – أعلى مبنى في كندا – بألوان العلم المصري؛ احتفالا بانطلاق شهر التراث المصري "يوليو من كل عام".


وتجمع العشرات من المصريين في الشوارع القريبة من المبنى الشهير بمدينة تورونتو؛ للاحتفال بإنارة البرج بألوان العلم، الحدث الذي تم تنظيمه من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري، وفي مجموعات وفق الأعداد المسموح بها من قبل السطات الكندية بسبب الجائحة.


ويعتبر برج (سي إن تاور) أحد المعالم الرئيسية في كندا، وهو برج اتصالات ومراقبة يقع وسط مدينة تورونتو – كبرى المدن الكندية، وعاصمة إقليم أونتاريو، ويعد أحد أبرز وأطول أبراج العالم، حيث يبلغ ارتفاعه 550 مترا، وتم الانتهاء من بنائه في عام 1973، وكان أطول برج في العالم حتى بناء برج خليفة في مدينة دبي عام 2009.


كما تم الإعلان عن أن البرج أحد عجائب الدنيا السبع الحديثة عام 1995 من قبل الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، ويضاء البرج في الاحتفالات والمناسبات الهامة التي تشهدها كندا.


يشار إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا ورفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو الكندي، انطلق في يوليو 2019، بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي عضو برلمان أونتاريو، بدعم من الجالية المصرية في كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، والذي تمت مناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا ساريا، وجزءا من الدستور، لتحتفل المقاطعة سنويا في شهر يوليو بالحضارة والتراث المصري العظيم؛ ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.


وتشهد احتفالات هذا العام بشهر التراث المصري – التي تقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - سلسلة من الفعاليات الافتراضية تنظمها السفارة المصرية والهيئة الكندية للتراث المصري بالتعاون مع 30 تجمعا مصريا في مقاطعة أونتاريو وأيضا مقاطعتي كيبيك وألبرتا.
 

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