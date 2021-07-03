تايلاند تسجل 6230 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" في تايلاند تسجيل 6230 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 277 ألفا و151 حالة.



وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن البلاد سجلت 41 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بـ (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2182 حالة.



وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي منذ بداية الجائحة في تايلاند إلى أكثر من 210 آلاف حالة.