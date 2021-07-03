السعودية تحظر سفر مواطنيها إلى إثيوبيا.. تعرف على السبب

قررت وزارة الداخلية السعودية اليوم، السبت، منع سفر السعوديين المباشر وغير المباشر دون الحصول على إذن مسبق إلى إثيوبيا.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قالت الوزارة، إنه في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا".

كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا بحسب البيان السعودي.





ونص بيان وزارة الداخلية السعودية علي : وتقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

وواصلت الوزارة قائلة "يستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 4 يوليو 2021 وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك".

وأوضحت الوزارة أنه يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021.

كما ناشدت وزارة الداخلية السعودية الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.