اليوم..الطقس شديد الحرارة على كافة انحاء الجمهورية

تشهد الأحوال الجوية وحالة الطقس اليوم ، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، على كافة أنحاء الجمهورية يصاحبها ارتفاع معدلات نسب الرطوبة في الجو، ليسود طقس شديد الحرارة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، السبت، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم ، لطيف معتدل الحرارة رطب، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم ، هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 42 للعظمى و 28 للصغرى، شمال الصعيد 42 للعظمى و26 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى تسجل العظمى 80 والصغرى 35

السواحل الشمالية تسجل العظمى 90 والصغرى 45

شمال الصعيد تسجل العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد تسجل العظمى 30 والصغرى 15.

