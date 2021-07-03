عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم..الطقس شديد الحرارة على كافة انحاء الجمهورية

طقس اليوم
طقس اليوم

تشهد الأحوال الجوية وحالة الطقس اليوم ، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، على كافة أنحاء الجمهورية يصاحبها ارتفاع معدلات نسب الرطوبة في الجو، ليسود طقس شديد الحرارة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، السبت، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم ، لطيف معتدل الحرارة رطب، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم ، هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 42 للعظمى و 28 للصغرى، شمال الصعيد 42 للعظمى و26 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى تسجل العظمى 80 والصغرى 35
السواحل الشمالية تسجل العظمى 90 والصغرى 45
شمال الصعيد تسجل العظمى 40 والصغرى 25
جنوب الصعيد تسجل العظمى 30 والصغرى 15.
 

اليوم الطقس شديد الحرارة القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية

موضوعات متعلقة

رغم الطقس الحار.. توافد على معرض الكتاب في يومه الثاني

منعشة وغنية بالفيتامينات.. مشروبات صحية لمقاومة الطقس الحار

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة والرطوبة مرتفعة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

ترشيحاتنا

وزير المالية : سددنا ٣٣٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا

الرى:الانتهاء من تأهيل الألف كيلومتر الثانية من الترع بمختلف المحافظات

اغتنمه .. ذكر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الأمور الصعبة

بقعة الجحيم.. النيران تشتعل في نصف مياه المحيط

بعد الانضمام للمنتخب الأوليمبي.. أرقام الثلاثي الكبار المشارك في أولمبياد طوكيو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 يوليو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

3 علاوات وحافز وترقيات.. تفاصيل الزيادة الجديدة لمرتبات الموظفين

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

السعودية تحظر سفر مواطنيها إلى إثيوبيا.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

فيديو

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ