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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب |شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أذاعت فضائية اكسترا نيوز لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم “السبت” إلى قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لتفقدها وإعطاء الأوامر بافتتاحها.

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

 

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو بمنطقة جرجوب اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

منطقة جرجوب الساحل الشمالي الغربي القواعد العسكرية المصرية الأمن البحري قاعدة 3 يوليو البحرية

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