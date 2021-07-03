أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 يوليو 2021

استقرت أ سعار الدواجن والبيض اليوم ، السبت 3 يوليو 2021، في السوق المحلية، وفقًا لـ بورصة الدواجن التي أعلنتها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن

وسجلت الفراخ الساسو 32 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك 29 جنيها، أما كيلو البانيه فسجل 60 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 35 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

أسعار البط مقارنة بـ أسعار الدواجن

فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض و الدواجن

واستقر فى الأسواق المحلية طبق البيض، حيث سجل 30 جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 32 و33 جنيها للطبق، وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 35 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 36 جنيها للطبق.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

حجم إنتاج مصر من الدواجن

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن هناك بعض الأطعمة التي تجعلك تشعر بالجوع..

- بياض البيض

بياض البيض مفيد حقًا لصحتك، لكن تناوله لن يشعرك بالشبع ويمكن أن يجعلك تشعر بالجوع لأن صفار البيض هو جزء البروتين في البيض ، مما يساعدك على الشبع (الأحماض الأمينية).

- عصير الفاكهة

عصير الفاكهة جيد ولكن ليس بنفس جودة الفاكهة نفسها بسبب نقص الألياف، وبدون المغذيات الضرورية ، يمكن للعصير أن يرفع نسبة السكر في الدم ويخفضه ، وتصبح جائعًا مرة أخرى في أي وقت من الأوقات.

- الأرز الأبيض

يعمل الأرز الأبيض على زيادة نسبة السكر في الدم ثم خفضه نتيجة لذلك ، ستشعر بالجوع مرة أخرى، بدلًا من الأرز الأبيض ، اختر الأرز البسمتي أو الأرز البني لأنهما لن يتفاعلوا بالطريقة التي يتفاعل بها الأرز الأبيض ، وتجنب الإفراط في طهي الأرز الأبيض.