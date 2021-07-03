انذار على يد محضر.. أول تحرك قانوني لتفعيل حي «جنوب كفر الشيخ»

تقدم حسين كمال المحلاوي المحامي بالنقض، بإنذار على يد محضر، لكل من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة مركز وبندر كفر الشيخ، بصفتهم الوظيفية، تمهيداً لرفع دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر منذ ما يقرب من عامين حتى الآن، والذي يحمل رقم 2452 لسنه 2019م، والخاص بإنشاء حي ثالث (جنوب مدينة كفر الشيخ).

قال المحامي في الإنذار، الذي تم تسليمه لهم على يد محضر بمكتب وزير التنمية المحلية بالقاهرة ومحافظ كفر الشيخ الذي تم إعلانه بمقر عمله بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وكذا رئيس مجلس مدينة مركز وبندر كفر الشيخ، والذي تم إعلانه بمقر عمله بمجلس مدينة كفر الشيخ.. إنه بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2019، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2452لسنه 2019, بإنشاء (حي ثالث جنوب مدينة كفر الشيخ) في مادته الأولى، وجاء في المادة الثانية يعدل نطاق الوحدة المحلية لمدينه كفر الشيخ، ليصبح على النحو التالي (حي شرق كفر الشيخ_حي غرب كفر الشيخ_حي جنوب كفر الشيخ).

أضاف المحامي في الإنذار، تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء حي جنوب الجديد، بالجريدة الرسمية في العدد رقم 43السنه الثانية والستون في 25 صفر 1441 الموافق 24 أكتوبر لسنه 2019.. وأن هذا الحي الجديد يضم قرى (الحمراوي _أبو طبل _القرض دفريه وتوابعها عزب يونس والشوادفي وعثمان وأبو على).. وبتاريخ 25/11/2019 تمت الموافقه من إدارة المجالس بديوان عام محافظة كفرالشيخ على هذا القرار، ليصبح أمرًا واقعاً ونهائيًا.



أشار حسين كمال المحلاوى المحامى فى إنذاره، إلى أنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، أصبحت هذه القرى منعدمة الخدمات منذ مايقرب من عامين، وأصبحت بلا هوية، حيث إنها أصبحت تابعة للوحدة المحلية بالحمراوى، والتى ألغيت بموجب القرار رقم 1962 لسنة 2019.. ولا هى حى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452لسنه 2019 م، مما أدى إلى انعدام المرافق والخدمات فى هذه القرى، والتى تقع فى مدخل المحافظة الرئيسى على الطريق السريع كفرالشيخ طنطا القاهره، وتم المضى نحو استصدار تخصيص قطعة الأرض اللازمه لإنشاء قسم شرطة ثالث بحى جنوب مدينة كفر الشيخ، وتم تحديد ومعاينة وعمل محضر انضمامى بين مديرية أمن كفرالشيخ والوحده المحليه بالحمراوى لهذه الأرض ومساحتها 2660 متراً مربعاً، وتم تحديد هذه الأرض بجوار مسجد الفاروق بالحمراوى، وقامت وزاره الداخليه مشكورة بإلغاء عموديات قرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفرية من أجل تفعيل هذا الحى على أرض الواقع الفعلى.

وقال المحامي حسين كمال المحلاوي إن المنذر إليهم، لم يلتزموا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، ولم يقوموا بتفعيل الحى الجديد وتعيين رئيس حي جديد له، وحيث إن الأصل أن يلتزم الجميع بتنفيذ القرار من السلطة المختصة ويلتزم بتنفيذها أصحاب الشأن المخاطبين بهذا القرار، حيث إنهم علموا به، وأن الإخلال بالالتزام في تنفيذ القرار رقم 2452 لسنة 2019 وتفعيله وتشكيل الكيان الإدارى للحي الجديد فى موعد غايته شهر من تاريخ الإنذار.. سيضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لإلزام المنذر اليهم بتنفيذ القرار سالف الذكر.

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