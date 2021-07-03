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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة السبت 3 يوليو على القاهرة وباقي المدن

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا مفصلا عن طقس اليوم ودرجات الحرارة  3 يوليو.

 

ويشهد طقس اليوم ارتفاعا في درجة الحرارة، ويصاحب ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو خاصة جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما تتسبب في زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

 

وتكون الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم، هي الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، استمرار ارتفاع  درجات الحرارة بأغلب الأنحاء  حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3  و4 درجات.

 

وعن حالة الطقس ليلا، فـ يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس ، اليوم ، كالتالي:
 

القاهرة 40/ 26
الاسكندرية 31\24
مطروح 33/24
بورسعيد 35/26
رفح 34/24
طابا 36 / 22
شرم الشيخ 41 / 31
بني سويف 39/ 25
الفيوم 38 / 25
قنا 43 / 26
أسوان 44/ 26
الوادي الجديد 43/ 26
حلايب 36 / 28

وحول نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس ، اليوم ، كالتالي:
القاهرة الكبرى تسجل العظمى 80 والصغرى 35
السواحل الشمالية تسجل العظمى 90 والصغرى 45
شمال الصعيد تسجل العظمى 40 والصغرى 25
جنوب الصعيد تسجل العظمى 30 والصغرى 15.
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 38
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 40
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 33
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 39

 

 

درجات الحرارة اخبار التوك شو طقس اليوم جنوب سيناء نسبة الرطوبة

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