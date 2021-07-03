اقتصاد الإمارات .. 1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 302 مبايعة بقيمة 852.9 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 262.64 مليون درهم و267 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 590.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 97 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 269.17 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 118.4 مليون درهم و80 رهن فلل وشقق بقيمة 150.78 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 35 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 70.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 46 مليون درهم وأخرى في منطقة اليلايس 1 بقيمة 13 مليون درهم .