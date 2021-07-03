رغم جائحة كورونا.. دولة عربية يحتل جواز سفرها الثالث عالميا

أفاد مؤشر "باسبوت إندكس" بمواصلة جواز السفر الإماراتي تقدمه خلال الأيام الماضية ليصل إلى المركز الثالث عالمياً بعد دخول 134 دولة حول العالم، منها 86 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و48 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو بمجرد الوصول وذلك على الرغم من تحديات السفر المرتبطة بجائحة كوفيد ـ 19 منذ بداية العام الماضي إذ قامت العديد من دول العالم بإغلاق حدودها أمام المسافرين كإجراء احترازي.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية ، فمع استئناف العديد من دول العالم أنشطتها السياحية والتجارية وفتح مطاراتها في يوليو الجاري، من المتوقع أن يعود الجواز الإماراتي إلى مركز الصدارة أقوى جواز سفر في العالم، وذلك بعد تربعه على المركز الأول منذ مطلع ديسمبر 2018 وحصد المزيد من إعفاءات التأشيرة ودخول 179 دولة من دون تأشيرة، (90% من دول العالم) وحتى حدوث جائحة كوفيد ـ 19 مطلع عام 2020.

وأشار مؤشر “باسبوت إندكس” التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية لم يتبقَ أمام الجواز الإماراتي إلا ثلاث دول تفتح حدودها أمامه مرة أخرى ليصعد إلى المركز الأول من جديد، مشيراً إلى أن جواز السفر النيوزلندي يتربع على المركز الأول بدخول 136 دولة 92 دولة من دون تأشيرة مسبقة و44 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها عند الوصول أو عبر الإنترنت.

وأظهرت إحصائيات المؤشر أن 4 دول تحتل المركز الثاني في المؤشر بدخول 135 دولة من دون تأشيرة مسبقة وهي: ألمانيا وإسبانيا وسويسرا وأستراليا، في الوقت الذي يتسع فيه المركز الثالث لجوازات سفر الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيرلندا والنمسا وفنلندا.