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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثروة بملايين الدولارات لمن يرشد عن إرهابي خطير بالقاعدة

القوسي
القوسي

عرضت واشنطن ثروة بملايين الدولارات لم يرشد عن إرهابي مطلوب وخطير، قالت إنه كان يحرض ضد الأمريكيين لشن هجمات ضدهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستقدم مكافأة مالية ضخمة، تصل إلى 4 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة.

 

وعبر صفحة تابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت الخارجية الأمريكية إن "إبراهيم أحمد محمود القوسي هو قيادي بارز في تنظيم القاعدة، وإرهابي مطلوب للعدالة".

 

وأضافت صفحة "مكافآت من أجل العدالة"، أن "القوسي إرهابي ترك بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خرابا في اليمن وأهله".

 

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ولفتت إلى أن القوسي يعرف أيضا باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، وقد ظهر في التسجيلات المصورة للقاعدة، مشجعا على شن هجمات منفردة ضد الولايات المتحدة.


ولد القوسي في السودان عام 1960، ويعرف باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، وهو قيادي بارز بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

 

يتلقى الأوامر من قيادة القاعدة بإيران ويدبر عمليات إرهابية في اليمن، وشجع على شن عمليات إرهابية منفردة بالولايات المتحدة، ورصدت الخارجية الأمريكية مكافأة 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
 

إرهابي القوسي الخارجية الأمريكية القاعدة الولايات المتحدة

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