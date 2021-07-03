القباج: وزير السياحة والآثار رفض الحصول على أي مبالغ إيجارية مقابل استخدام حديقة قصر البارون في إقامة حفل كورال أطفال مصر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج خالص الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ليس فقط على إنجازاته ولكن على لفتته الإنسانية التي تؤكد كرم أخلاقه وأفعاله لرفضه الحصول على أي مبالغ ايجارية مقابل استخدام حديقة قصر البارون في إقامة حفل كورال أطفال مصر.

وكتبت القباج عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" : " بالأصالة عن نفسي وعن وزارة التضامن الاجتماعي وعن أطفالنا "أولاد مصر"نرسل تحية شكر لمعالي وتقدير لمعالي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ليس فقط على انجازاته ولكن على لفتته الانسانية التي تؤكد كرم أخلاقه وأفعاله".

وتابعت: "تحية لمعالي الوزير على رفضه الحصول على اية مبالغ ايجارية مقابل استخدام حديقة قصر البارون في إقامة حفل كورال أولادنا من مؤسسات الرعاية "كورال مصر" وقال لي بالحرف الواحد أنه لا ينبغي الحصول على موارد من هؤلاء الأطفال وأن هذا أقل ما يجب نحوهم. جميعنا نشكر حضرتك على هذا الشعور الإنساني والأبوي والمصري الأصيل".

وقالت :" ونرسل أيضاً تحية تقدير لتهنئة حضرتك على انجازاتك في تجديد قصر البارون والحدث العالمي نقل المومياوات، والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي الحضاري، وبوابة العمرة المصرية، وقانون المنشاآت الفندقية والسياحية، والافتتاحات الأثرية المتتالية، والتصدي لتداعيات جائحة كورونا بمنتهى المهنية والانسانية، وحرص حرتك على مصالح العاملين بقطاع السياحة، وزيادة أعداد السائحين. يا رب على إيدين حضرتك الخير كله للسياحة في مصر ولمصرنا الحبيبة".