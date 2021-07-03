شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لتقوية عضلات الرقبة والكتفين

قدّم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت 3-7-2021 تمارين لتقوية عضلات الرقبة والكتفين، باستخدام طرق ووضعيات جديدة أثناء الجلوس، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .



وأوضحت كوتش سارة، أن التمارين لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مشيرة إلى أن التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة عضلات الرقبة والكتفين.

يعاني العديد من السيدات والرجال من مشكلة ضعف عضلات الرقبة والكتفين، ولتقويتها يمكن الاستعانة ببعض التمارين الخفيفة والتي لا تستغرق وقتاً طويلاً .



كما قدمت كوتش سارة خلال برنامج “صباح البلد”، بعض التمارين الرياضية من اليوجا المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالاستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل .



تمارين كمال الأجسام بالدمبل



ويختار العديد من الأشخاص تمارين كمال الاجسام بالدمبل. نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.



حيث إن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.



وضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم. معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل.

قم بأداء تمارين كمال الاجسام بالدمبل لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع. اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات.



وقالت "مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية"، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت "يمكنك القيام بهذه التمارين التي تعزز العضلات لتدعيم مفصل الركبة وبالتالي تقوية العضلات .

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.