بقعة الجحيم.. النيران تشتعل في نصف مياه المحيط

في نصف المحيط اشتعلت النيران بشدة على سطح الماء بعد تسرب غاز من خط أنابيب تحت الماء، ليكن مشهد نيران في قلب الماء مثير للرعب.

التقطت الكاميرا ألسنة اللهب التي تشبه الحمم المنصهرة بعد اندلاع الحريق في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقالت شركة البترول المكسيكية المملوكة للدولة "بيميكس"، والتي تدير خط الأنابيب ، إن الحريق تم إخماده بعد أكثر من خمس ساعات ولم يصب أحد أو يتم إجلاء أحد خلال الحادث.

تم إطلاق الإنذار في حوالي الساعة 5.15 صباحًا بعد أن بدأ الغاز يتسرب من خط أنابيب قطره 12 بوصة والذي يربط منصة قريبة بمنشأة إنتاج النفط الرائدة في "بيمكس كو مالوب زاب".

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستجري تحليلا للسبب الجذري لهذا الحادث، وأضافت: "تم التعامل مع الحادث فور تفعيل البروتوكولات الأمنية وبمرافقة سفن إطفاء قريبة".

بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق الصمامات المترابطة في خط الأنابيب ، مما أدى إلى إطفاء الحريق وإطلاق الغاز، وإنهاء الطوارئ (الخطة) حوالي الساعة 10.45 صباحًا واستعادة ظروف التشغيل العادية، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او افراد.

