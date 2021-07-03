بفستان عصري .. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت هدى زوجة أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت زوجة أحمد زاهر في الصور بإطلالة عصرية راقية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون اللبني ذات الخطوط البيضاء، و نسقت معه حزام عريض حول الخصر.

تزينت زوجة أحمد زاهر ببعض قطع الأكسسوارات البسيطة و المميزة، مما جعل إطلالتها تتميز بأنها جمعت بين الأناقة و البساطة و عدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة أحمد زاهر على خصلات شعرها البني القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

يذكر أن واصل الفنان احمد زاهر ، استعداده لفيلم "الفارس" بممارسة التمارين الرياضية داخل اخدى صالات الجيم.



وشارك احمد زاهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين له خلال المران وعلق "مساء الفل علي اجمل ناس ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ فيلم فارس 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

فيلم الفارس



فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.



" الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.

وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاحا عظيما، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.



يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها، في إطار من الدراما الشيقة.



وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.