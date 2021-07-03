لمشاركة أكثر من منشور معا.. فيسبوك يقتبس ميزة سلاسل تغريدات تويتر

تختبر شركة فيسبوك Facebook، ميزة جديدة تمنح الشخصيات العامة على المنصة القدرة على إنشاء مشاركة جديدة مرتبطة بمنشور سابق حول موضوع ذي صلة، تأتي الخاصية على غرار ميزة تويتر تحمل اسم سلاسل التغريدات threads، والتي تتيح لمستخدميها إنشاء سلسلة من التغريدات.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تعمل ميزة عرض مشاركة الموضوع View Post Thread، على ربط المنشورات ببعضها البعض بشكل مرئي أكثر بحيث يمكن للمعجبين متابعة التحديثات بسهولة بمرور الوقت.

وعندما تظهر المشاركة الجديدة في موجز أخبار المتابعين، فسيتم عرضها على أنها متصلة بالمشاركات الأخرى في شكل سلسلة من الرسائل متصلة ببعض، والتي رصدها لأول مرة، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، وشارك عدة لقطات شاشة لكيفية ظهورها.

وأكدت شركة فيسبوك الأمريكية، لموقع TechCrunch، أنها تختبر الميزة مع مجموعة صغيرة من "الشخصيات العامة" على المنصة في الوقت الحالي.

لقطات شاشة لميزة فيسبوك الجديدة

كما أوضحت أن هذه المشاركات المترابطة سيكون لها زر يسمى "عرض مشاركة الموضوع"، والذي يتيح للمتابعين التنقل بسهولة لمشاهدة جميع المشاركات في الموضوع، عند النقر على الزر، ستتمكن من رؤية جميع المشاركات المترابطة معًا في مكان واحد.

فيسبوك تعلن عن منصة جديدة للمحتوى الإخباري

الجدير بالذكر أن هذا الاختبار يأتي بعد أن أعلنت فيسبوك، عن إطلاق منصة بوليتين Bulletin الإخبارية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي توفر مجموعة من المقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية.

وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضا على خدمتي قسم الأخبار نيوز ديسك، وقسم الأخبار "نيوز" الخاصة بها، وأن منصة بوليتين ستكون على موقع إلكتروني منفصل.

وذكرت فيسبوك أن موقع "بوليتين" سيكون متاحاً في أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة، وخلال شهر أبريل الماضي، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي أنها ستدفع خمسة ملايين دولار لاجتذاب صحفيين مستقلين محليين لإضافة محتوى مكتوب في منصتها الجديدة للنشر.