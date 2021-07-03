"الفلاحين" : بيان 3 يوليو أسقط حكم الإخوان وأعاد استرداد الوطن

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن حكم الإخوان انتهي في 3 يوليو 2013،حيث كانت البداية الحقيقية للشباب للإنخراط فى العمل السياسى، حيث نص دستور 2014 على تمثيل الشباب وتحديد نسبة كوتة لتواجدهم تحت قبة البرلمان، بجانب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب وتدشين البرنامج الرئاسى لتأهيل وتدريب الشباب وعقد مؤتمرات الشباب فى العديد من المحافظات، بالإضافة إلى تدشين الأكاديمية الوطنية لتدريبهم وتأهيلهم.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن 3يوليو كان بداية المشاركة الفعالة للشباب والتأثير الحقيقى فى قرارات الدولة المصرية، فالبداية كانت بتمثيل الشباب فى بيان 3 يوليو، بحضور ممثلى فئات المجتمع من سياسيين ورجال الدين والقوى المجتمعية،لافتا إن ثورة 30 يونيو وما اعقبه من أحداث وتحديدا بيان 3 يوليو الذى مثل الانطلاقة الحقيقية نحو تمكين الشباب فى مؤسسات الدولة سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية.



وأضاف الأمين العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم،أن 3 يوليو وجد ضمانة حقيقة لإشراك الشباب فى مسئولية الدولة بداية من النص الدستورى على تمثيل الشباب وتحديد نسبة كوتة لتواجدهم تحت قبة البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة ،مشيرا أن 3 يوليو كان النواة الحقيقية لتمكين الشباب، وتحت قيادة الرئيس السيسى تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وذلك للمساهمة فى إعداد قيادات شبابية تكون نواة للتواجد داخل السلطة التنفيذية، وأمامنا نماذج من الشباب فى مناصب نواب الوزراء والمحافظين.



من جانبه قال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن التاريخ سيذكر ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 3 يوليو، ولن ينساه المصريين، مؤكدا أن 3 يوليو يمثل إعادة استرداد الدولة والوطن من قبل جماعة الإخوان، موضحا أن القوات المسلحة انحازت للشعب المصرى بصورة طبيعية لتحقيق إرادة المواطنين.

وأوضح العيسوي، أن ما حدث فى 30 يونيو وما فعله شباب مصر كان بمثابة صراع على الهوية المصرية، ما بين الشباب المؤمن بالدولة المصرية، وشباب تؤمن بهوية الجماعة فقط، ومن ثم كان هناك مساحة واحدة للشباب وتم التحول الديمقراطى فى مصر نحو تمكين الشباب فى المناصب القيادية وإشراكهم فى الرأى من أجل النهوض بالوطن،لافتا إنه بعد بيان 3 يوليو 2013 الذى سقط فيه حكم الإخوان، انخرط الشباب بشكل أكبر فى الحياة السياسية ووجدنا كثير من السبل التمكين الفعلى للشباب.